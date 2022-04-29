В здании ВНИРО состоялось торжественное спецгашение юбилейного почтового конверта, приуроченное к 100-летию института

Заядлые коллекционеры Мурманской области получили возможность поставить уникальный штемпель на конверты с символикой ПИНРО. Так созвездие Персея - символ Института морского рыбного хозяйства и океанографии стал предметом редкого в наши дни увлечения.

Константин Соколов, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Мероприятие это одно из завершающих, наверное, уже в череде нескольких мероприятий, посвящённых юбилею нашей организации - ПИНРО имени Книповича, которое вот уже 100 лет выполняет свои работы по оценке запасов, по составлению рекомендаций для промысла. Держим руку на пульсе живого организма Баренцева моря».

Заместитель руководителя научно-исследовательского института, Константин Соколов отметил, что из-за напряжённой политической обстановки часть проектов института находится в стадии заморозки. К тому же, членство Российской Федерации в международном совете по исследованию морей ИКЕС приостановлено. Однако сотрудничество с коллегами из Северного Королевства продолжается.

Константин Соколов, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «В конце мая у нас планируется очередная встреча российских и норвежских учёных, на которой мы встретимся и обсудим наши дальнейшие планы на ближайший год».

К слову, в истории рыбохозяйственных исследований севера Полярный филиал ВНИРО занимает центральное место, поэтому инициативу со спецгашением штемпелем поддержали коллеги из «Почты России».

Марина Попова, заместитель директора УФПС по Мурманской области: «Штемпель будет действовать точно в течение года. Любой желающий может прийти в центральное отделение связи и приобрести конверт с изображением главного здания института и поставить этот памятный штемпель с датой того времени, в которое он придёт в наше отделение».

К слову, юбилейная печать при окончании срока действия возвращается в отдел изготовления в Санкт-Петербург.