В ближайшие выходные пройдут мероприятия, посвящённые Дню рождения города-героя МурманскаПособие по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей – Минтруд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.23 19:30

В здоровом теле - здоровый дух: более 1500 тысяч северян приняли участи во всероссийском празднике День ходьбы

Ходьба, пожалуй, самый доступный, но не менее эффективный вид спорта для любой возрастной категории. Благодаря продолжительным прогулкам на свежем воздухе человек не только сжигает лишние калории, но тренирует большинство групп мышц и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

В День ходьбы в Мурманске любители и профессионалы собрались вместе, чтобы пройти подходящую для себя дистанцию.

Лариса Круглова, призёр Олимпийских игр, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня пришли и маленькие дети, и взрослые уже. Сегодня в рамках того, что у нас отмечается День пожилого человека, здорово, что эти люди такого возраста вместе с нами присоединяются к празднику «День ходьбы». Это говорит о том, что ходьба - это настолько доступный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте».

Несмотря на пасмурную погоду, в акции приняли участие полторы тысячи человек разных возрастов, из них сто пятьдесят старше 60 лет. Многие из них всю жизнь занимались физкультурой, поэтому продолжают придерживаться здорового образа жизни».

Ольга Гориченко, участница Всероссийского дня ходьбы: «Помимо ходьбы, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, зарядка на велосипеде. Раньше бегала долго и много. Чтобы быть здоровым надо заниматься физкультурой, спорт - это сложно, это бизнес, а физкультура - очень хорошо».

Дистанций было несколько -  1, 2 и 5 километров. По желанию участники использовали специальные палки для скандинавской ходьбы, чтобы соблюдать правильную технику.

Елена Проворова, участница Всероссийского дня ходьбы: «На соревнованиях, в которых мы сейчас участвуем, будут стоять судьи, которые  эту технику будут отслеживать. Существует система штрафных балов - к времени участника прибавляются секунды в зависимости от того, сколько он накосячил».

Чтобы разогреться перед началом соревнований призёр Олимпийских игр Лариса Круглова провела бодрящую разминку. А уже на финише всех ждали вкусные горячие угощения от партнёров акции Мурманского морского торгового порта, а также подарки.

Светлана Миронова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мурманский морской торговый порт поддержал это мероприятие. Для всех участников мы подготовили чай. Особое внимание «серебряному возрасту», потому что 150 человек в возрасте 60-ти и старше на финише получат замечательный подарок - палки для скандинавской ходьбы, которые, я уверена, станут прекрасным дополнением к заряду бодрости и оптимизма, которые гарантировано получат все любители ходьбы и спорта. Порт - всегда за спорт!».

В течение праздника состоялось ещё одно знаковое событие, которое может повлиять на сферу спорта в регионе.

Андрей Петров, председатель Олимпийского совета Мурманской области: «Сегодня, первого октября, подписано соглашение с Министерством спорта и с Олимпийским советом Мурманской области о сотрудничестве. Это даст, безусловно, дополнительный толчок в развитие олимпийского движения Мурманской области».

Все участники спортивного мероприятия получили памятные дипломы с подписью президента Олимпийского комитета России, а победителей и призёеров дистанций наградили медалями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Край». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пособие по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей – Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,06 рубля, евро укрепилось на 70 копеек-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 850,7 млн кВтч, что превысило плановое задание 753,2 млн кВтч на 13%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика