В здоровом теле - здоровый дух, или 23 сотрудника Росгвардии сдавали нормативы ГТО

Сотрудники правоохранительных структур могут не любить спорт, но в силу служебного долга они обязаны уделять время своему физическому развитию. Большинство силовиков занимаются единоборствами, как минимум, знают приёмы самбо, многие тренируют выносливость и тратят часы в тире, чтобы уметь метко стрелять. Поэтому нормы ГТО, которые теперь необходимо сдавать всем представителям Росгвардии, особых сложностей у бойцов не вызывают.

«У нас сегодня пришли сдавать норматив 23 человека. Оцениваю спортивную подготовку наших бойцов как очень хорошую, - говорит Алексей Мараков, сотрудник Росгвардии Алексей Мараков, сотрудник Росгвардии. - Нормы ГТО для них - это просто закрепить на государственном уровне нашу физическую подготовку, получить оценку нашей физической подготовки».

В последние годы комплекс ГТО снова вошёл в моду. Получить даже бронзовый значок стало почётным. Именно поэтому всё больше и больше взрослых и детей приходят в центр тестирования, открытый на базе спортивной о школы № 4 Мурманска, чтобы сдать норматив. «Некоторые участвуют в сдаче норм для пополнения личной коллекции значков, - рассказывает Марина Тарасенко, начальник центра тестирования ГТО г. Мурманска. - Они детей своих сюда ведут, чтобы собрать все ступени - с первой по 11-ю. Родители показывают пример своим детям и детей подтягивают. И на лыжи приводят и на занятия по бегу».

Бег, прыжки в длину, подтягивания и наклоны – эти упражнения сдают обязательно все. А вот остальные дисциплины физкультурник может выбрать сам. Кому-то ближе стрельба, кому-то бег на лыжах или плаванье. Но сотрудники Росгвардии, как настоящие спортсмены, сдают все нормативы.