В здоровом теле – здоровый дух! В Мурманске началось строительство духовно-спортивного центра на территории храма «Спас на Водах»

Рядом с храмом «Спас на Водах» началось строительство Преображенского духовно-спортивного центра. На площадке, которую долгое время от посторонних взглядов скрывал забор, закипела работа, крупная техника расчищает территорию. На стенде по соседству картинка с проектом будущего комплекса.

Андрей Амелин, настоятель храма «Спас на Водах»: «Духовный центр включает в себя тренажёрный зал, борцовский зал, он же зал единоборств: дзюдо, самба, рукопашный бой».

При центре будет построен ещё один храм, в котором разместится и воскресная школа. Такое расширение необходимо, подчеркивает настоятель отец Андрей. Во время праздничных служб и по выходным места для прихожан здесь уже не хватает. Да и всё больше и больше людей проявляют интерес к духовным ценностям.

Андрей Амелин, настоятель храма «Спас на Водах»: «Люди хотят знать, например, что в себе несёт Пасха. Не только Пасха, но и само крещение. И вообще - наша жизнь человеческая. Запрос есть однозначно».

На вопрос, не противоречат ли друг другу боевые искусства и духовное христианское воспитание, преподобный Андрей говорит, что всё зависит от целей человека – как использовать полученные им знания - для нападении или для защиты.

Андрей Амелин, настоятель храма «Спас на Водах»: «Мы преследуем идею, что мы должны защищать слабого. Только в таком смысле».

Строительство Преображенского духовно-спортивного центра планируют завершить к октябрю 2023 года.