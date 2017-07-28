В Зеленоборском нашли клад, о содержании которого уже стали расползаться противоречивые слухи

«Строители нашли старинный клад с монетами и драгоценностями», - такая информация разлетелась по всему посёлку Зеленоборский и распространилась в Интернете. Редакция портала «Выбери лучшее» сообщила, что клад нашли на месте строительства будущей мостовой развязки трассы «Кола».

Оказывается, что в зону застройки попадал старый дом, который пришлось снести. Под крыльцом здания был найден ценный клад: несколько мешков со старинными монетами и ценные облигации, счёт которым идёт на тысячи долларов.

Клад должны были передать государству, потому что предыдущие хозяева не успели приватизировать дом и не могут теперь претендовать на находку.

- При подобных работах всегда проводятся археологические изыскания и даётся оценка исторической значимости, - сообщили в Упрдор «Кола».

Зеленоборский – населенный пункт с богатой историей, ранее на этом месте располагалось поселение Княжья Губа.

С оценками местных журналистов не согласны в компании-подрядчике, специалисты, которой и обнаружили клад. «Были найдены тридцать бумажных купюр достоинством 1, 3, 5 и тысяча рублей, - утверждают в компании. - Самая ранняя из них датирована 1898 годом, самая поздняя 1917-м».

Находку планируют передать в кандалакшский отдел полиции, может именно там смогут разобраться, почему мешки с золотом в течение дня стали просто бумажными купюрами.