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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.25 19:30

В Зеленоборском после капитального ремонта Дом культуры сохранил свою самобытность и неповторимую красоту

Уникальное здание Дома культуры Зеленоборского, построенное ещё в 1957 году, сохранилось до наших дней. Но если бы недавняя реконструкция, вряд ли здесь можно было бы проводить культурно-массовые мероприятия.

Ирина Самарина, директор Зеленоборского центрального Дома культуры: «Практически больше половины здания, если брать в высоту, эти брёвна заменили на новые. Я думаю, что здание теперь будет долго находиться в таком прекрасном виде».

Дело в том, что здание прошлого века – деревянное, а если быть точнее, то бревенчатое. Это неплохой материал, но со временем даже при нормальном обслуживании он приходит в негодность.

Рабочим пришлось заменить прогнившие звенья, при этом строение стояло на домкратах, обновить кровлю, провели антисептическую и противопожарную обработки.

Ирина Самарина, директор Зеленоборского центрального Дома культуры: «Нам повезло с подрядчиком, который добросовестно выполнил все работы. Немножко мы вышли из сроков, потому что при выполнении работ по ремонту фасада вскрылись новые, так сказать, обстоятельства. Здесь половина здания буквально сгнило. Пришлось проводить работы по замене венцов строения, а на сегодняшний день мы имеем отремонтированное здание».

Теперь здание Дома культуры посёлка не только место проведения мероприятий, но и, по словам самих жителей, их гордость. Ведь мало где увидишь такой бревенчатый красавец дворец. Жители и гости посёлка с удовольствием фотографируются на фоне Дома культуры.

Вопрос по капитальному ремонту фасада и внутренних помещений здания Дома культуры был положительно решён в рамках стратегического плана на «Севере – жить» и при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса.

 

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