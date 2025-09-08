В Зеленоборском ярко и самобытно прошёл фестиваль «Брусничный»

Научиться древним ремёслам, окунуться в историческую культуру народов России и отдохнуть так, как отдыхали на Руси, можно в Зеленоборском. Здесь ежегодно празднуют фестиваль «Брусничный», в честь одной из северных ягод.

Фестиваль «Брусничный» в Зеленоборском славится различными мастер-классами, которые нельзя увидеть на других праздниках. К примеру, участница события Анастасия Глотова узнала, что здесь можно научиться прясть из шерсти и решила приобщиться к этому древнему ремеслу.

Анастасия Глотова, участница фестиваля «Брусничный»: «Интересно, попробовала бы».

- Сейчас ты научишься валять из шерсти, прясть пряжу. Передашь ли этот новый навык друзьям или будущим детям, например.

– Скорее всего, нет, потому что не будет этих приборов.

А для того чтобы сделать поморскую козулю, хитрые приборы не нужны. Фигурки оленей, бычков, коровок, баранов и других животных делают из ржаного теста.

Лидия Тарасова, участница фестиваля «Брусничный»: «Тесто делается из ржаной муки, соли и воды. Раньше тесто месили только мужчины, потому что считалось, что мужские руки отгоняют злых духов».

- Отщипнуть нужно столько теста, сколько уместится в ваши ладошки, потому что счастье не должно выпирать, оно должно быть скрыто от людских глаз.

Лидия Тарасова, участница фестиваля «Брусничный»: «Они все имеют разные символы. Самый главный символ – это олень, северный олень. Он символизирует здоровье, благополучие. А это семейное благополучие - барашек и бычок. Нерпа- это для охотников оберег. Для охотников и рыбаков. А тетёрочка – это для того, чтобы в семье был лад и достаток. Видите, мама тетёрочка с детишками».

Фестиваль организуют уже четвертый год подряд в сентябре и с каждым годом в Зеленоборский приезжает всё больше коллективов со своими мастер-классами и выступлениями.

Ирина Самарина, директор Зеленоборского центрального Дома культуры: «С каждым годом география нашего праздника расширяется, количество участников растёт. Приятно то, что не мы уже ищем участников мероприятия, а уже к нам звонят. Например, в этом году и просят включить в программу выступления именно творческие коллективы, с которыми мы никогда не были знакомы. Благодаря фестивалю у нас появилось много друзей в Карелии, в Чупе, в Лоухах, в Умбе. Мы с ними уже дружим».

Карельские друзья из Чупы в этот раз демонстрировали гостям праздника золотное шитье.

Наталья Фирсова, мастер по золотному шитью, п. Чупа, Республика Карелия: «Сейчас у нас шитье шнуром».

– Насколько это сложно?

– Работа очень кропотливая. Вы можете посмотреть толщину ниточек, которыми выполняется эта работа, они очень-очень тонкие, ими работают в несколько сложений, но ни в пять, ни в шесть, а максимум в четыре».

Алина Инзинова, участница фестиваля «Брусничный»: «Надо терпение. Мне не очень сложно».

Мастерицы привезли с собой свои изделия, чтобы показать зеленоборцам, чего они могут достигнуть, если освоят ремесло. В главное в нём– правильно подобрать ткань. Профессионалы поделились, что в основном вышивают на габардине, но это не единственный подходящий материал, важно только то, чтобы иголка не оставляла заусенцев.

Людмила Кошкина, заместитель директора МБОУ «Горняк» п. Чупа: «Можно вышивать на джинсе, но сказали, что поморская вышивка слишком богатая для того, чтобы брать джинсы. Это совсем не та ткань, которая нужна именно для этой вышивки. Хотя на джинсе получаются работы тоже красивые».

Людмила Кошкина вышила сороку на своём головном уборе и сделала так называемый «лакомник». На Руси в таких мешочках носили различные угощения и подарки поклонников, а в современном мире – мобильные телефоны.

Людмила Кошкина, заместитель директора МБОУ «Горняк» п. Чупа: «Раньше этим занимались в церквях, именно для священнослужителей наряды вышивали, специальные люди были обученные. А мы теперь пытаемся это под себя подстроить».

За версту слышен ритмичный звон. Это идёт мастер-класс по игре на русских народных инструментах. Трещотки, рогатки, дятлы, хлопушки, ботало – всё это бытовые-музыкальные предметы, которыми раньше пользовались крестьяне на Руси.

Наталья Дмитриева, руководитель фольклорного ансамбля «Поморочка», с. Княжая Губа: «Вот этот инструмент - рубель. Он уже сделан как под музыкальный – прямой. Раньше вместо утюга им гладили бельё, он был немножко изогнутый. У нас народ работают-работают, а отдыхать-то любят: сели, да подыграть, да частушечки. Можно было вот такие музыкальные шумовые инструменты сделать».

И все это только малая часть фестиваля «Брусничный» в Зеленоборском.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального округа: «В Зеленоборском проходит очередной фестиваль «Брусничный». Он проходит при поддержке правительства Мурманской области. Грант областной, я могу сказать, что этот фестиваль для Зеленоборского стал уже традиционным, уже не первый год проходит и собирает большое количество людей. У него большое количество поклонников, потому что люди ждут его».

В завершении дня на главной сцене перед Зеленоборским Домом культуры выступили 15 коллективов, приехавших из разных уголков Мурманской области и Республики Карелия.