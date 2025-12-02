В жилом районе Абрам-Мыс открыли музей советского быта

Все экспонаты подлинные из не так давно ушедшей эпохи. Несмотря на то, что выставка уже функционирует, смотрители все ещё принимают экспонаты от жителей.

Помните, как перед сном рассматривали узоры на ковре? А хрустальную посуду, которая всегда стояла в шкафу, а доставали её только по праздникам? Взбудоражить воспоминания из прошлого можно посетив музей советского быта в Доме культуры на Абрам-Мысе.

Ирина Марихина, заведующая сектором по работе социально-культурными проектами: «Это сохранение памяти, потому что мы вышли из того времени. Да, у нас у каждого есть своя родина, свои какие-то принципы семейные, даже элементарные вещи, которые остались от бабушки, или перешли от родителей. Ведь не все же выбрасывают, а наоборот, стараются сохранить. Это очень ценно, потому что любой предмет – это напоминание нам о нашей семье».

Идея создать музей советского быта родилась давно, но только сейчас её удалось воплотить в жизнь. В формировании экспозиции принимали участие, не только жители Абрам-Мыса, но и всего Мурманска. Люди несли сюда всё, что так долго хранили. Теперь их вещи обрели новую жизнь.

Ирина Марихина, заведующая сектором по работе социально-культурными проектами: «Наш музей наконец-то приобрёл настоящий ткацкий станок. Он приехал к нам из карельского посёлка».

Все эти предметы когда-то использовали люди. И теперь они не будут просто стоять на полках. В планах сотрудников центра в будущем в помещении музея проводить небольшие театральные постановки о жизни советских людей.

Ирина Цепелёва, посетитель музея: «Это замечательная идея, чтобы могли дети посмотреть, чем жили их родители, потому что сейчас дети не особо интересуются прошлым. А за счёт этого музея они могут увидеть, чем развлекались, как мамы готовили, какая была сервировка. Мне кажется, что это хорошо для сохранения истории, для развития наших детей».

Несмотря на то, что музей уже работает, жители по-прежнему могут приносить вещи советской эпохи. А кто хочет просто посмотреть, надо приехать на Абрам-Мыс и заглянуть в Центр современной культуры и творчества «Маяк», расположенный на улице Лесная, 39.