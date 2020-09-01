В жилые дома Мурманска отопление начнут подавать уже 4 сентября

Соответствующее постановление подписал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Напомним, с 28 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии и лицеи. 31 августа к отоплению подключены спортивные школы и городской центр «Авангард». А с 1 сентября в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях и Дом молодёжи.

Стоит отметить, что подача тепла в жилые дома процедура сложная, требующая отладки и продувки систем отопления, поэтому процесс займёт несколько дней.

В этом году батареи в квартирах жителей Мурманска станут тёплыми рекордно рано, в начале, а не в конце сентября. Ждать серьёзного похолодания власти не будут.