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В жилые дома Мурманска отопление начнут подавать уже 4 сентября
Соответствующее постановление подписал глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Напомним, с 28 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии и лицеи. 31 августа к отоплению подключены спортивные школы и городской центр «Авангард». А с 1 сентября в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях и Дом молодёжи.
Стоит отметить, что подача тепла в жилые дома процедура сложная, требующая отладки и продувки систем отопления, поэтому процесс займёт несколько дней.
В этом году батареи в квартирах жителей Мурманска станут тёплыми рекордно рано, в начале, а не в конце сентября. Ждать серьёзного похолодания власти не будут.
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