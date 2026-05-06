В жизни пригодится: учимся говорить красиво, правильно и уверенно

Этому в Мурманском арктическом университете учат старшеклассников на профориентационном мастер-класс «Речь на «отлично».

Умение чётко излагать мысли ценят в любом возрасте, но особенно это важно для будущих абитуриентов.

Свободно держаться перед аудиторией помогают дыхательные упражнения, работа над интонацией и артикуляцией. Некоторыми приёмами со школьниками поделились на мастер-классе в Мурманском арктическом университете. Его провела доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики Надежда Хохлина.

Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Будем учиться правильным жестам, мимике, интонации, поскороговорим, почистоговорим».

Многим непросто даются публичные выступления. Страх может серьёзно повлиять на результат выступления, если ученик задействован в постановке на сцене. И даже на оценку, если ему нужно выйти к доске для ответа на уроке.

Арина Пышкина, студент направления «Журналистика» МАУ: «Школьникам сложно выходить к доске. Я с 11-го класса начала заставлять себя выходить к доске, учиться говорить и не допускать ошибок».

Ученики, посещающие уроки по технике речи, подтверждают, что занятия помогают не волноваться даже перед большой аудиторией.

Старшеклассник Максим Чугунов уже выступал с докладом перед тридцатью слушателями на конференции имени Менделеева. И полученный опыт доказал ему, что грамотная речь пригодится в любой жизненной сфере.

Максим Чугунов, ученик школы №49 г. Мурманска: «Нужно, чтобы речь была красивая, чтобы человек не запинался. Тогда будет приятно слушать его».

Поставленная речь - это не только про дикцию, но и про уверенность в себе. Организаторы мастер-класса уверены, что для тех, кто планирует заниматься журналистикой или публичной деятельностью, такие уроки - отличный старт.