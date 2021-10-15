В жуткой аварии на Верхнеростинском шоссе пострадали северяне

Массовая авария с участием кареты «скорой помощи» произошла на Верхнеростинском шоссе в Мурманске. Камеры зафиксировали момент ЧП.

Спецтранспорт медиков на светофоре буквально взлетает над проезжей частью и приземляется на машины, идущие по встречной полосе. Скорая в итоге перевернулась, придавив собой УАЗик со стороны водительского места.

Всего в ДТП попали 6 автомобилей: «Митсубиси», «Рено», «Судзуки», «Ниссан», а также служебный автомобиль электросетевой компании.

Авария произошла около 10 утра, но разъезжаться рано, так как на месте работают правоохранительные органы, некоторые свидетели помогут разобраться в деталях происшествия.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 4 человека. А разбитые автомобили на продолжительное время ограничили движение в районе перекрестка улиц Старостина и Свердлова.