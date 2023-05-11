В зону спецоперации из Мурманска отправится ещё одна партия гуманитарного груза с медицинскими изделиями

На складе в промзоне Мурманска новое поступление. В коробках бережно упакованы медикаменты, которые очень необходимы в госпиталях на передовой.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Хочу поблагодарить жителей Мурманской области, которые помогают. Здесь изделия очень нужные на поле боя. Здесь препараты, которые пожертвовали медицинские организации».

В других коробках – 64 окопные свечи, которые горят до 8 часов, освещают, обогревают и позволяют готовить еду, кипятить воду, просушить обувь и одежду в полях, землянках, окопах – везде, где нет доступа к электричеству.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Для меня важно, что груз идет в Луганск. Это груз в конце мая наши активисты доставят по назначению».

Груз получателям доставят представители Народного фронта Роман Пономарев и Дмитрий Коваленко - в Донбасс врачи отправляются, чтобы помочь коллегам.