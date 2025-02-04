Вадим Корнов подробно рассказал об изменениях в сфере социальных выплат

С 2025 года в социальной сфере появились изменения в социальных выплатах.

На сколько увеличатся пенсии в феврале у работающих и неработающих пенсионеров, а также сколько теперь будет составлять маткапитал и выплаты на уход рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Одной из главных тем стало возвращение к старому порядку индексации пенсий. В 2025 году увеличение страховых выплат коснулось более 218 тысяч северян: увеличились, но не уравнялись пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров. Всего в этом году пенсии увеличивали два раза: в январе на 7,3% и, в связи с принятым правительством решением, была проведена дополнительная индексация на 2,2% с 1 февраля.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Мы сейчас провели доиндексацию …Ннедостающие 2,2% процента будут доплачены за январь в феврале».

В результате в этом году средний размер страховой пенсии северян увеличился почти на 3 тысячи и теперь составляет более 31 тысячи рублей.

Также изменения коснулись и компенсационной выплаты по уходу за гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, достигшими 80 лет и инвалидами I группы. Теперь выплаты также проиндексируют, а приходить они будут в составе страховой и социальной пенсий.

К слову, социальные пенсии для инвалидов традиционно повысят в апреле.

Также для компенсационной выплаты теперь не потребуется обращаться с заявлениями. Отныне надбавка устанавливается на основании сведений, имеющихся в распоряжении фонда автоматически. Однако в 2025 году выплаты гражданам по уходу за престарелыми назначаться не будут, но период ухода по-прежнему будет засчитываться в страховой стаж наравне с периодами официальной работы.

По итогам 2025 года всё-таки придётся подавать заявление. Изменения коснулись и ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства I группы. Теперь сумма выплаты едина для всех получателей и составляет 14000 рублей с учётом районного коэффициента. Но она будет ежегодно индексироваться.

Была затронута тема и увеличения материнского капитала.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «С 1 февраля он будет увеличен … Составит максимальный размер материнского капитала 912 тысяч 162 рубля 9 копеек».

Также увеличится и ежемесячная выплата из материнского капитала, теперь она составит 24 тысячи 628 рублей.

Изменения появились при направлении материнского капитала на приобретение или строительство индивидуального жилого дома. Теперь будет необходимо представлять заключение пригодности дома для проживания.

А вот получать единое пособие на новорожденного ребёнка семьям в новом году стало проще.

Коснулись изменения и других социальных выплат. Например, с 1 января в Мурманской области максимальный размер пособия беременным женщинам составляет 27675 рублей, а родителям - 24628,00 рублей. В зависимости от материального положения семьи Соцфонд устанавливает пособие в размере 50%, 75% или 100% от указанных сумм.