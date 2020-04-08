Вагоны проходят дезинфекцию

Вагоны поездов пригородного и дальнего сообщения, задействованные в перевозках на ОЖД, ежесуточно проходят дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Обработка проводится в пунктах оборота состава и в депо. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры – двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Также не менее четырех раз в сутки осуществляется тщательная уборка в пути следования.

Её проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Проводники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и антисептиками.