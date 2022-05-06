«Вахта памяти» - в преддверии 9 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Анатолию Бредову

Перед Днём Победы стартовала общегородская «Вахта памяти». У памятника Анатолию Бредову не протолкнуться - почтить память павших к мемориалу пришли и взрослые, и дети. Юные мурманчане без лишней спешки и суеты положили по гвоздике к подножью монумента.

К процессии присоединились и представители региональной власти. По словам губернатора, ветеранов Великой Отечественной войны в нашей стране становится всё меньше, поэтому очень важно помогать тем, кто ещё с нами, вне зависимости от конкретной даты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нашим ветеранам низкий поклон за то, что мы живём в свободной стране. Наша задача, чтобы вот эта память шла через поколения».

Также глава региона отметил, что в области идёт активная работа по восстановлению памятников. Например, в Шонгуе после обновления уже готовится к открытию военный мемориал.