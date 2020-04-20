День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.20 19:30
Вахтовики подпортили статистику по CoViD-19 всей Мурманской области
По данным мурманского оперштаба по борьбе с коронавирусом, 290 человек – это заболевшие рабочие со стройки Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке. На втором месте по числу подтвержденных инфицированных - Кировско-Апатитский конгломерат – 69 человек, 13 северян заболели в Мурманске.
Накануне стало известно, что 176 вахтовиков, работающих на стройке компании «НОВАТЭК» были отправлены чартерным рейсом в Москву. Все они прошли двухнедельный карантин и дважды сдали тесты на CoViD-19, которые дали отрицательный результат.
Ещё 219 человек со строительной площадки по требованию Роспотребнадзора помещены на 14-дневный карантин в гостиницу «Моряк», где организована круглосуточная охрана.
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NOUDIMON
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