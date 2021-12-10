Андрей Чибис поздравил работников «Мурманскводоканала» с 90-летием предприятияВ Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.21 19:30

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон»

154 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+61), Кандалакшском районе (+29) и  Североморске  (+11).

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил генеральный директор центра разработки вакцины «Вектор» Ринат Максютов, пишут «Известия».

Максютов добавил, что в начале недели в центре «Вектор» были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время приступить к его изучению.

Ранее, 10 декабря, молекулярный биолог Георгий Базыкин спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «омикрона». Он отметил, что новый штамм достаточно быстро может вытеснить «дельту» в России, судя по тому, какую динамику он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Специалист напомнил, что так уже произошло с «дельтой», когда она буквально за один месяц вытеснила в России все предыдущие варианты.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Комментарий к новости:В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«BEEF: русский хип-хоп». Фильм-концерт (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Региональная прокуратура продолжает работу по взысканию задолженности по заработной плате северян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Начался второй этап перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика