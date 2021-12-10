154 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+61), Кандалакшском районе (+29) и Североморске (+11).

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил генеральный директор центра разработки вакцины «Вектор» Ринат Максютов, пишут «Известия».

Максютов добавил, что в начале недели в центре «Вектор» были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время приступить к его изучению.

Ранее, 10 декабря, молекулярный биолог Георгий Базыкин спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «омикрона». Он отметил, что новый штамм достаточно быстро может вытеснить «дельту» в России, судя по тому, какую динамику он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Специалист напомнил, что так уже произошло с «дельтой», когда она буквально за один месяц вытеснила в России все предыдущие варианты.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких.