Вакцина от коронавируса может появиться в России уже в конце июля этого года

Об этом заявил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, ссылаясь на министра здравоохранения Российской Федерации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на пленарном заседании Государственной Думы. По словам Алексея Веллера, доклад представителя Минздрава и его ответы на вопросы заняли около двух часов. Среди прочего Мурашко высказался за введение для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, надбавок. Их, по предложению министра, планируется давать за всю смену, если во время работы предполагается контакт с заражёнными.

Также Михаил Альбертович сообщил, что в конце июля этого года в России может появиться вакцина от коронавируса, об этом написал на своей странице «ВКонтакте» Алексей Веллер.