12 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Апатитах (2) и Печенгском округе (1).

12 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Апатитах (2) и Печенгском округе (1).

Вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнётся в июне, в стационар для этого они будут ложиться вместе с родителями. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав России 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трёх с половиной месяцев.