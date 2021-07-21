261 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Североморске (+18) и Кандалакшском районе (+18).

Вирусолог оценил заявление главы ВОЗ о появлении более опасного штамма COVID-19. Слова профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского приводит издание «Лента.ру». Глава ВОЗ заявил, что, чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё опаснее, чем «дельта-вариант». По его словам, чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин. «Это может быть, а может и не случиться. И скорее всего этого не случится. Это вопрос вероятностей. Все зависит от количества вируса в популяции — сколько людей заражено. Чем больше — тем выше такая вероятность», — считает Аграновский. Эксперт также заявил, что пока все вакцины эффективны против известных на сегодня штаммов, однако, ситуация зависит не только от состояния технологий, но и от успешности вакцинации. По его словам, в России вакцинация идёт не очень активно в связи с тем, что население прививается неохотно.