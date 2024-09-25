Вакцинация на сегодняшний день – самый эффективный способ защиты от вирусов гриппа. Роспотребнадзор показал пример

Роспотребнадзор не только мониторит эпидобстановку в Мурманской области, но и активно поддерживает высокий процент здоровых северян. Для этого сотрудники ведомства регулярно проходят вакцинацию. Ведь нападкам сезонного гриппа подвержен каждый человек.

С наступлением осени оставаться здоровым становится всё сложнее. Смена времени года приносит с собой похолодание и обострение сезонных вирусов. Пока, как говорят специалисты Роспотребнадзора, бояться эпидемии не стоит.

Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «На сегодня эпидпорог превышен незначительно. Имеется тенденция к некоторому росту, но это происходит ежегодно. Вирус гриппа достаточно серьёзный возбудитель, который может за собой при заболевании повлечь множество осложнений. Поэтому вакцинация особенно важна в группе риска: дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями или старше 65 лет. И работники организаций, в которых множество контактов».

Вакцинация на сегодняшний день – самый эффективный способ защиты от вирусов гриппа. Ежегодно штамм меняется и эту процедуру важно проводить в актуальное время. Сотрудники Роспотребнадзора, например, ответственно подходят к прививочной кампании.

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «У нас все сотрудники с очень ответственной гражданской позицией. Они понимают, что не только для себя, но и своих коллег стараются. Понимаем, когда вакцинируемся, то не только снижаем риск заболевания и заражения, но и снижаем распространение инфекции среди коллектива и общества. Поэтому наших сотрудников уговаривать не надо. В центральном аппарате у нас порядка 60 человек. Как правило, проходят за 1,5-2 часа. Быстро и активно. И так во всех подведомственных организациях».

В день вакцинации важно быть в хорошем самочувствии, без признаков простуды. Перед процедурой врач проводит осмотр и опрос, а затем медсестра делает прививку. Сутки место укола нельзя мочить и принимать алкоголь.

Вячеслав Донцов, главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Мурманской области: «Данная процедура проходит в стенах Роспотребнадзора ежегодно и стала для нас уже стандартной, скажем так, рабочей. Прививаемся ежегодно, не болеют, как правило, у нас работники. Посоветовал бы не отказываться от этой процедуры. Переносится она спокойно. Я не слышал от коллег о побочных реакциях».

Валентина Ходькова, начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Роспотребнадзора по Мурманской области: «У меня никаких побочных явлений нет. Я, в принципе, чувствую себя хорошо. Ежегодно делаю эту прививку на работе, слава Богу, её организуют здесь каждый год. Спасибо докторам, что делают её здесь, не отвлекая от рабочего процесса».

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что вакцинацию организовано на работе или индивидуально в поликлинике лучше проходить заранее - до начала пика заболеваемости. В этом году взрослых врачи прививают вакцинами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».