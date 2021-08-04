235 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+118), Кольском районе (+22) и Североморске (+18).

Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции - один из путей блокирования распространения мутаций вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из специалистов.

По его словам, мутация вируса - его естественная эволюция. Так же агентство сообщает, о том, что учёные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Этап доклинических испытаний уже завершили, учёные рассчитывают зарегистрировать тест до конца 2021 года, сообщил директор института Арег Тотолян. Он пояснил, что клеточный иммунитет является специфическим показателем, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, которые выявляют обычные тесты.