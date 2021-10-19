198 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+67), Кандалакшском районе (+4) и Мончегорске (+34).

Основная масса заболевших COVID-19 в России — это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, сообщает агентство РИА «Новости».

Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002.

Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты. Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 3 сотых процента.