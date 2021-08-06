Вакцинация от коронавируса подростков 12-15 лет может начаться в Финляндии 9 августа

Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции глава канцелярии Министерства социальных дел и здравоохранения Кирси Вархила, пишет информационное агентство ТАСС.

По её словам, из граждан Финляндии этой возрастной категории привито 25-30%. Речь идёт о подростках, которые входят в группу риска.

Как констатировала премьер-министр страны Санна Марин, планов иммунизации лиц младше 12 лет у властей пока нет. По данным Национального института здравоохранения и социального развития, по состоянию на 5 августа суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил почти 800. Этот показатель увеличивается с июля после снижения в мае и июне. Общее число инфицированных за все время пандемии сейчас в Финляндии составляет около 110 тысяч.

В России также планируется начать вакцинацию детей 12-17 лет. Для этого препарат «Спутник-V» проходит дополнительные испытания. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, слова микробиолога приводит издание «Коммерсант».