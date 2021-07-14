Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Об этом сообщил РИА «Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве уже проходит исследование вакцины «Спутник V» для детей 12-17 лет. Оно стартовало 5 июля на базе нескольких детских больниц. Для участия в нём выбрали сто подростков этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

Гинцбург подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжёлым, чем раньше течением заболевания, их необходимо защитить.