Вакцинацию против COVID-19 прошли около 20 тысяч жителей нашего региона

91 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+33), Кандалакшском районе (+13) и Мончегорске (+13).

Вакцинацию против COVID-19 прошли около 20 тысяч жителей Кольского Заполярья. В муниципалитетах Мурманской организована работа 24 прививочных бригад.

В первую очередь вакцинации подлежат сотрудники медицинских учреждений, работники сферы образования и социальных служб. Также в приоритете граждане старше 65 лет, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями и другие категории, которые предусмотрены Национальным календарем профилактических прививок. В любой из прививочных пунктов можно записаться через сайт «Госуслуги» и региональный портал записи.