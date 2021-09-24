День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.21 19:30
Вакцинироваться опять можно в торговых центрах Мурманска
145 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Мончегорске (+24) и Оленегорске (+16).
С 24 сентября выездной пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце завершил работу. Прививочные бригады медучреждений продолжат вакцинацию населения на территориях лечебных учреждений и на площадках в торговых центрах.
Начиная с 25 сентября выездные пункты развернутся в торговых центрах «Волна», «Плазма» и «Мурманск Молл». Их время работы - с 11.00 до 19.00 в субботу и воскресенье. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
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