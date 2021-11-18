Вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться от гриппа!

Несмотря на то, что во всем мире бушует пандемия коронавируса, необходимо продолжать прививаться и от других болезней. В Заполярье продолжается детская вакцинация от гриппа, медицинскую процедуру проводят как в поликлиниках, так и в школах.

Грипп считается самым опасным заболеванием среди всех ОРВИ и, прежде всего, страшен своими осложнениями. Единственный действенный способ профилактики — это вакцинация. В приоритете всегда дети, ведь именно они, а особенно школьники, постоянно находятся в коллективе.

В учебных заведениях прививочная кампания проходит организовано: если родители дали своё согласие, то ребёнок перед вакцинацией проходит медицинский осмотр. Врачи уверены, если привить не менее 60% детского населения, то удастся создать коллективный иммунитет, в этом случае вирус гриппа распространяться почти не будет.

Любовь Малыгина, директор школы №33 города Мурманска: «Прививка не гарантирует стопроцентную ситуацию, при которой ребёнок не заболеет. Но если инфицирование произойдёт, то заболевание будет проходить в лёгкой форме, как показывает опыт, меньше осложнений, если вакцинация всё-таки была».