Вакцину выпускают, а северяне болеть и умирать продолжают

234 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+126), Печенгском (+35) и Терском (+24) районах.

Преодоление пандемии многие эксперты связывают с вакцинацией. Около 4 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируют начать выпускать ежемесячно, начиная с февраля. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что на данный момент уже выпущено около 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». А до 1 февраля планируется выпустить ещё 2-2,5 млн доз.