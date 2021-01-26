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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.21 19:30

Вакцины хватит всем! В Мурманской области продолжается прививочная кампания

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал «Госуслуги». Желающих много, но врачи призывают не паниковать - препарата хватит всем.

Отделение поликлиники №2 на Морской улице желающих привиться принимает с самого утра. У кабинета, в котором проходит вакцинация, очереди практически нет. Люди записываются на портале «Госуслуги» и приходят к назначенному времени. Некоторое время ждут в коридоре, пока препарат разморозится, а затем отправляются на прививку.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2: «Максимально простая схема вакцинирования от ковида. Нужно записаться на вакцинацию. Это госуслуга, это наш портал Регполармед точка ру, это наш колл-центр, это регистратура при личном обращении. Также врач с приёма может записать пациента на вакцинацию. Пациент приходит в кабинет прививочный. Его в этом же кабинете осматривает врач, никуда ходить не нужно, тут же прививает медсестра. Схема максимально короткая. Если придумаем, как сделать её короче, сделаем обязательно».

После первой прививки пациента сразу же записывают на вторую. Делают её через три недели. Прошедшим и этот этап выдают сертификат и памятку о том, что делать можно и нельзя. Например, прошедшим вакцинацию не рекомендуется три дня мочить место прививки и употреблять алкоголь. Также30 минут после укола рекомендуют посидеть в поликлинике - на случай, если появится аллергия на препарат. Кроме того, говорят врачи, на следующий день у пациента может наблюдаться повышение температуры, головная боль и общая слабость. Состояние, похожее на грипп, это норма. Если переживаете, то можно обратиться к врачу.

Константин Биджоев, главный врач поликлиники №2: «В кабинет неотложной помощи обращайтесь через регистратуру, пожалуйста. С симптомами любыми. Мне плохо, мне больно, мне не очень комфортно. Если у человека температура, то можно вызвать врача на дом. Но все эти симптомы, которые я перечислил, ещё раз, это дискомфорт или боль в месте инъекции, мышечная слабость, лёгкое повышение температуры в течении суток после вакцинации, они хорошо купируются приёмом противовоспалительных препаратов, обезболивающих, элементарного парацетамола».

Такая реакция организма на прививку бывает не у всех. Большинство переносит препарат без последствий. И желающих вакцинироваться всё больше.

Пожилым людям, которые не умеют пользоваться интернетом и гражданам, не зарегистрированным на портале «Госуслуги» зарегистрироваться помогают в некоторых МФЦ. Здесь специалисты наглядно демонстрируют, куда нужно нажать, чтобы получить прививку.

Игорь Фёдоров, начальник отделения МФЦ по Первомайскому АО: «Наши заявители округа активно обращаются в наши отделения для получения возможности записаться на вакцинацию В среднем в день около 10 человек. У нас два отделения - Первомайское и Октябрьское».

На время вакцинации в помощь жителям работает колл-центр оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Здесь специалисты всегда готовы ответить на вопросы, связанные с вакцинацией.

Наталья Минина, оператор «горячей линии» оперативного штаба по борьбе с коронавирусом: «Вакцинация началась с 18 января, к нам уже поступило порядка 460 звонков. В основном вопросы связанны с тем, кто может привиться, как это сделать».

Несмотря на большое количество желающих, вакцины хватит всем, утверждают специалисты. Прививочная кампания продолжится и в феврале. Поэтому переживать о том, что дозы препарата вам не достанется, не стоит. И отдельная просьба от врачей: если записались на укол - обязательно приходите.  Или предупреждайте заранее, если прибыть не сможете. Вакцину в регион привозят во флаконах, рассчитанных сразу на несколько доз. В открытом виде она долго храниться не может. А поэтому долю тех, кто на прививку записался и не пришёл, приходится выкидывать - она портится и использовать её потом уже нельзя.

 

Комментарии

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