Вакцины против COVID-19 по-прежнему выполняют свою задачу - спасают жизни - ВОЗ

163 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+87), Североморске (+21) и Кандалакшском районе (+18).

Вызывающий обеспокоенность вариант коронавируса «омикрон» уже обнаружен как минимум в 38 из 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, включая Россию, рассказала в интервью «Российской газете» представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Ожидается, что в течение ближайших недель «омикрон» станет доминирующим вариантом в ещё большем числе стран европейского региона. Огромное число новых случаев заболевания может привести к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб. Этот вариант способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту, и поэтому он может заражать тех, кто уже переболел COVID-19, невакцинированных людей и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Однако мы видим, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжёлого заболевания и смерти. Мы ещё не знаем, вызывает ли заражение «омикроном» более тяжелую форму заболевания по сравнению с «дельтой». Однако есть и позитивный момент: первые данные свидетельствуют о том, что вакцины против COVID-19 по-прежнему выполняют свою задачу - спасают жизни», - подчеркнула Вуйнович.