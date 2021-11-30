231 новый случай заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+87), Кандалакшском районе (+29) и Североморске (+24).

Специалисты центра имени Гамалеи считают, что вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начали положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин, указав, что, если новая версия вакцин всё же понадобится, то она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», по мнению Центра Гамалеи, нейтрализуют новый штамм «омикрон», говорится в сообщении.