Вал снега чуть не вытеснил машину с дороги

Водитель белого шевроле на «Ленинградке» попал под снежный поток, идущий от отвала, установленного на снегоочистительной машине. Напор массы был такой силы, что легковушку попросту занесло.

Владелец авто не растерялся и сумел справиться с экстренной ситуацией, в противном случае происшествие могло закончиться не столь позитивно.