Валентина Ивановна Карепова остаётся в нашей памяти

На 82-м году жизни скончалась историк, писатель и краевед Валентина Ивановна Карепова. Многим она известна как основатель и бессменный руководитель музея Мурманского морского пароходства.

Это интервью мы записали в августе 2014 года, когда Валентина Ивановна Карепова не просто возглавляла музей Мурманского морского пароходства, а сама проводила экскурсии, постоянно трудилась над пополнением экспозиций.

В жизни Валентины Ивановны было много по-настоящему исторических встреч, но одну, как не странно, не связанную с морями, промыслом и судьбами капитанов, она хранила, возможно, как самую дорогую.

Пятнадцать лет Валентина Ивановна трудилась в должности ответственного секретаря Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики». Это объединение занимается изучением малоизвестных страниц истории освоения Северного морского пути. Но и сама Крепова бывала в северных широтах, своими глазами видела льды.

Она состоялась и как литератор – является автором очерков о Мурманском морском пароходстве и его легендарных судах, капитанах, со многими из которых была знакома с юности.

Последние годы Валентина Ивановна жила в Петербурге, но Мурманск, с которым была связан большая часть жизни, никогда не забывала.