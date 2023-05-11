Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом

Об этом председатель Совета Федерации заявила во время рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом.

В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития нашего региона. Андрей Чибис подчеркнул, что благодаря поддержке Президента России, правительства и Совета Федерации и, несмотря на пандемию и санкционные ограничения, Мурманской области удалось стать флагманом арктического развития.

«Помощь федерального центра – это не просто инвестиции, это, прежде всего, рабочие места, а также развитие инфраструктуры, изменение облика городов и качества жизни в целом. Невозможно реализовать важные для страны проекты без активных и способных людей. И инвестирование в улучшение качества жизни как раз и нужно для того, чтобы этих людей удерживать, растить, воспитывать и образовывать», – подчеркнул губернатор.

Также на встрече собеседники затронули вопросы реализации крупных инвестиционных проектов.