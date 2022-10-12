Валентина Миронова и Антонина Шихирина: о реконструкции малой Долины Уюта в Мурманске

Парковая зона площадью в 23,38 га в западной части комплекса «Долина Уюта» благодаря непосредственной близости к городской инфраструктуре это место пользуется большой популярностью среди мурманчан для прогулок, пробежек, выгула собак и отдыха с семьей.

На территории есть небольшое озеро Варничное и незамерзающий ручей. Внутри парка в настоящее время существует сеть дорожек, которые носят исключительно спонтанных характер. Из-за высоты и плотности растительности зоны доступа к озеру почти полностью перекрыты.

Долина Уюта – это одна из немногих крупных рекреационных зон в пределах областного центра. Эта территория имеет важное значение в последующем развитии городского пространства Мурманска, поскольку является связующим звеном между северной и южной частями города.

Для горожан – территория малой Долины Уюта – это одно из главных мест прогулок и отдыха. Здесь назначают встречи и свидания, гуляют с детьми и собаками, отдыхают и созерцают природу, занимаются спортом.

Образ парка формирует атмосфера спокойствия и тишины, особенно редкие, посреди крупного города. Это ценный «уголок природы в оживлённом мегаполисе», место, где можно посидеть в тени деревьев, покормить уток, прогуляться или встретится с друзьями.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт неторопливый разговор о парке, который должен появиться на территории малой Долины Уюта. Основная задача - сделать парк максимально комфортным для северян, с минимальным изменением ландшафта.

Что всё-таки ждёт мурманчан? Что предлагали сами жители города? И на какой стадии сейчас этот проект? На эти и другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Валентина Миронова, директор АНО «Центр городского развития Мурманской области», и её заместитель - Антонина Шихирина