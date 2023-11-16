День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.23 20:00
Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: об единомышленниках – педагогах, о работе с юными талантами и о характере внучки
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.11.23 22:30
Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
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