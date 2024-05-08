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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.05.24 19:30

Валентине Чупраковой подарили персональный концерт с песнями военных лет, который провели под окнами её дома

В ЗАТО Александровск осталось не так много свидетелей Великой Отечественной войны, но ежегодно ветеранам и гражданам, приравненной к ним категории, как, например, труженикам тыла, посвящают парады под окнами домов, где они живут.

В этом году без персонального концерта не осталась и Валентина Чупракова.

Валентина Чупракова была подростком, когда война пришла в её посёлок. С 13 лет девочка, как и каждый член её семьи, вынуждена была работать и днём, и ночью, на единственную и важнейшую цель – Победу.

Валентина Чупракова, труженик тыла, г. Полярный: «У меня не было детства, так как мы работали. Лозунг того времени: «Все для армии, для фронта!». Есть скотина – отдайте, 350 литров молока надо было собрать. Мама только маленькому брату стаканчик наливала, а мы не видели молока в то время».

Труженику тыла юнармейцы, активисты «Движения Первых», администрация ЗАТО Александровск, а также военнослужащие гарнизона преподнесли традиционный творческий подарок. Персональный концерт с песнями военных лет организовали прямо под окном.

Евгения Друзьяк, ведущий специалист по организации работы «Движения Первых» в ЗАТО Александровск: «Движение Первых» впервые принимает участие во всех предпраздничных и праздничных мероприятиях в ЗАТО. Для нас это важная и почётная миссия, поскольку «Первые» помнят и хранят память о поколении победителей».

Сегодня память всё чаще подводит Валентину Николаевну, женщине в этом году исполнилось 94 года. Но День Победы, 9 мая, она не забудет никогда, и ежегодно с нетерпением и слезами радости ждёт великого праздника.

 

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