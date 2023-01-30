Валера Артюхов и Иван Политов, участники шоу «Прожарка»: «Stand Up» от Москвы до Мурманска

Вчера в Мурманске состоялся концерт Валеры Артюхова. Его инфорпартнёрами были «Радио Рекорд» и сообщество «Регион51». Выступление завершилось, а столичный гость до сих пор в Мурманске…