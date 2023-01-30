День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.23 12:00
Валера Артюхов и Иван Политов, участники шоу «Прожарка»: «Stand Up» от Москвы до Мурманска
Вчера в Мурманске состоялся концерт Валеры Артюхова. Его инфорпартнёрами были «Радио Рекорд» и сообщество «Регион51». Выступление завершилось, а столичный гость до сих пор в Мурманске…
Почему? А что сейчас творится в мурманском стендапе?
Об этом наверняка знают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» и участники шоу «Прожарка» - Валера Артюхов, полуфиналист проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» и участник проектов «LABELCOM», и Иван Политов, резидент «Stand Up Мурманск». К этим ребятам куча вопросов! Будем пытать юмористов, пусть делятся лайфхаками и даже, возможно, свежими шутками.
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