Валерий Сакович «раскрывает страницы большой книги» о жизни современной библиотеки и её будущем

Мурманская областная научная библиотека – крупнейший региональный информационно-культурный центр, предоставляющий населению доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам, сохраняющий и развивающий традиционную книжную культуру.

Каким функционалом должен обладать современный работник культуры? Почему библиотеки не исчезнут в цифровом мире будущего? Валерий Сакович расскажет нам о том, какие особенности существует в его профессиональной деятельности.

Валерий Сакович работает в научной библиотеке, руководит недавно созданным центром современного искусства. Во время ослабевания коронавирусных ограничений на базе учреждения культуры образовался киноклуб. На первое заседание тогда пришли всего 4 человека, но недавно, по словам Валерия, участников было уже 37.

В этом есть и заслуга Валерия Саковича.

Почему библиотеки не исчезнут в цифровом мире будущего? Как не выгореть, находясь в постоянном круговороте мероприятий? Чем можно заняться в современной библиотеке? Какие форматы мероприятий актуальны на сегодняшний день? Почему такие учреждения культуры до сих пор популярны у северян? Какими навыками должен обладать современный работник библиотеки?

На эти и другие серьёзные вопросы Валерий Сакович отвечает в большом интервью в программе «Проще говоря».