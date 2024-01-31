Валерия Громова, автор видеоподкаста «Сказка на ночь»: легко ли дарить волшебные истории юным землякам?

Чтение сказок перед сном – пожалуй, одна из самых известных семейных традиций. Каждый ребёнок с трепетом ждёт этого времени, чтобы погрузиться в новую историю или узнать, что же случилось с любимыми персонажами в новой главе книги.

Современные технологии давно изменили формат этого вечернего ритуала и сделали его более разнообразным. В интернете в свободном доступе вы легко можете найти аудиосказки и даже видеоролики с прочтением любимых произведений.

Кто слушает электронные сказки и что вдохновляет тех, кто создаёт такой контент, мы узнаем сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у автора видеоподкаста «Сказка на ночь», мурманчанки Валерии Громовой.