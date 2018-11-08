Валерия Шатецкая в гостях программы «Проще говоря»

На что готовы пойти юные североморские артисты, чтобы удивить своих слушателей? Ответ на этот вопрос будет дан в новом выпуске программы «Проще говоря». Ведущий программы Алексей Баринов встретился с талантливой певицей и, как оказалось, девушкой, имеющей очень активную жизненную позицию, Валерией Шатецкой.

- А как написать популярную песню, как складывается судьба исполнителей после успешной раскрутки? – пытается разобраться в творческом процессе певицы ведущий программы.

Обо всём этом и многом другом пойдёт беседа в новом выпуске программы «Проще говоря», главная гостья которой певица Валерия Шатецкая. Увидеть передачу можно сегодня в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктик-тв.рф.