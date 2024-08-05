Валерия Ваганова: о проекте «Конституция и молодёжь»

Нужно ли всем знать право? «Конституция и молодёжь» - это социально-просветительский проект, направленный на: повышение правовой образованности молодёжи Мурманской области; популяризацию Конституции Российской Федерации среди молодёжи, развитие чувства патриотизма, уважения и любви к своему государству.