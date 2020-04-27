Валит снег, пора лепить снеговиков

Судя по погоде, настоящую весну нам придётся ещё подождать. Снегопады в очередной раз напомнившие жителям Мурманска, что они живут в Заполярье. Но это не повод впадать в депрессию. Ведь можно легально, а правила это разрешают, нарушить режим самоизоляции и выйти со своим ребёнком на прогулку во двор, но не просто так, а чтобы слепить снеговика или снежную бабу.

Так поступила журналист Екатерина Новикова. Мама-блогер напоминает, что гулять с детьми можно только в своём дворе, строго соблюдая социальную дистанцию. И даже справку-форму №5 при себе иметь не нужно.