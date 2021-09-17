«Вальс буксиров» - коллектив Мурманского торгового порта празднует 106-й день рождения

Осень - особое время для столицы Заполярья. Мурманский морской торговый порт отмечает в сентябре день рождения, буквально за пару недель до Дня города. Предприятие старше Мурманска на один год. Пусть дата и не круглая -106 лет, без поздравлений не обошлось.

Игорь Липинский, заместитель генерального директора по эксплуатации: «Позвольте мне поздравить весь коллектив с праздником, пожелать счастья и благополучия всем семьям, творческих и производственных успехов!».

Сейчас на предприятии трудятся около 1300 человек. Достойная заработная плата и соцподдержка сотрудников в приоритете. В условиях пандемии особое внимание уделяется здоровью. Тех, кто заранее побеспокоился о безопасности и вакцинировался от ковида, отметили подарками.

Инна Смирнова, сотрудница АО «ММТП»: «У нас здравомыслящие люди и все понимают, что надо делать прививку, чтобы не болеть. Например, через наш отдел проходит много людей, мы должны быть здоровыми».

Торжество стало по-настоящему семейным. Ветераны и работники порта вместе с детьми принимали участие в конкурсах и делали фото на память.

Юлия Соколова, жительница Мурманска: «Нам очень нравится праздник, атмосфера, веселые улыбки. Мы желаем процветание порту и ещё много-много раз по столько же лет».

Владимир Петров, сотрудник порта. В его обязанности входит посадка деревьев и благоустройство территории. Работает мужчина на предприятии не так давно - всего три года. Но уже прикипел всей душой к коллективу.

Владимир Петров, сотрудник АО «ММТП»: «Мне сын посоветовал. Сказал: «Папа», - он сам здесь работает, он говорит: «Попробуй». Я думал: не возьмут, тем более у меня возраст уже 62 года, но меня приняли на работу. Вон моя техника стоит, я на ней работаю. Всё меня устраивает. Коллектив дружный и начальство мимо не проходит».

Представленная на площади техника, разумеется, не осталась незамеченной. Любопытным малышам под присмотром специалистов разрешали и руль покрутить и кнопки понажимать. Со стороны кажется, что таким железным тяжеловесам не страшны поломки, но без должного отношения гигант просто на просто перестанет функционировать.

Андрей Колесников, сотрудник АО «ММТП»: «В этом большом механизме, мы очень важный винтик, так как без обслуживания техники наша работа сойдет к нулю. Наша работа круглосуточная, происходят поломки и требуется обслуживание. Без нас очень сложно будет».

Завершился праздник портовиков только к вечеру зрелищным «Вальсом буксиров», за которым горожане наблюдали с площади Морского вокзала.