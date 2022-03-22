Вам надоели фейки и спам-звонки! Сообщайте об этом на портал «Наш Север»

Северяне все чаще получают фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах, а на телефоны жителей Мурманской области стали поступать сомнительные звонки и СМС-сообщения.

На портале «Наш Север» в разделе «Сообщения» создана специальная категория «Фейки и спам-звонки». Все сигналы с сайта поступят в Центр управления регионом и будут отработаны совместно c Министерством цифрового развития региона и Роскомнадзором.