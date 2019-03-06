Вам сложно настроить телевизор? Тогда волонтёры идут к вам!

До перехода на цифровое вещание в Мурманской области остается чуть больше двух месяцев. Подготовиться нужно, прежде всего, телезрителям, например, приобрести специальные антенны с приставкой. А установить чудо техник помогут волонтёры.

Процесс перехода с аналогового на цифровое телевещание в Мурманской области завершится в июне этого года. Обладатели новых моделей телевизоров могут ограничиться приобретением только специальной антенны, а вот любителям ретро техники необходима ещё и приставка. Вот только установить такую новинку получается не у всех, особые трудности испытывают пенсионеры. Чтобы помочь социально незащищенным гражданам Дом молодёжи и объединение молодёжных центров и клубов собрали волонтёрский штаб.

По решению городских властей стоимость приставки социально незащищённым горожанам компенсируют в отделе по социальной поддержке. Там же каждый желающий может договориться о помощи волонтёров.

Но тем, кто пользуется кабельным телевиденьем, например, от оператора «М2С», вообще не нужно беспокоиться о переходе. Провайдер уже вещает в цифровом формате и пользователям любых моделей телевизоров никакого дополнительного оборудования приобретать не нужно. При этом качество картинки заметно выросло.