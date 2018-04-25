Вандализм, или Борьба за территорию в центре Мурманска

Администрация Октябрьского округа Мурманска в ходе очередного рейда по проверке организации и проведению уборки территории управляющей компанией выявила вопиющий случай. Кто-то объявил жителям жилых домов «войну».

Приехали проверить чистоту дворов, а увидели следы борьбы тайных вредителей с местными жителями. Территория у домов номер 9 и 11а по улице Карла Либкнехта больше напоминает площадку для съёмок фильмов о войне, нежели тихий двор в центре города-героя. Жители своими силами стараются её облагородить: вывозят камни, закупают грунт, высаживают деревья и кустарники. Но, кажется, все напрасно.

- Собрали деньги, закупили саженцы, землю. Никто нам не помогал, - рассказывает Инна Вострикова, председатель совета дома № 9 ул. Карла Либкнехта. - Здесь не было вообще земли. Приходилось мешками покупать почву в магазинах. Все было прекрасно, пока не создали это уродливое здание.

По словам жителей, владельцы нового строения, что появилось здесь недавно, решили отхватить себе часть территории двора под парковку. Этот участок, согласно документам, относится к жилым домам. И действия собственников здания не что иное, как рейдерский захват. Жильцы с таким положением дел не согласились и открыто об это заявили, после чего началась странная, почти криминальная история. Неизвестные ночами под корень срезают саженцы, оставляя «трофеи» валяться на земле.

- Сначала выломали у нас кусты сирени. У нас был набор деревьев: на выставке брали розовую, белую и сиреневую сирени. Осенью выломали березу. Сегодня утром мы застали вот такую жалкую картину, - рассказывают о своих бедах жильцы дома.

Молодой канадский клен, кусты боярышника, плакучая ива - всё, чему до этого дня удавалось выжить, были спилены. По факту уничтожения деревьев жильцы написали заявление в полицию и обратились в администрацию округа с просьбой помочь в территориальном споре. Городские власти также намерены искать виновных с помощью стражей порядка, и обещали помочь в решении территориального спора.

- Я могу порекомендовать, чтобы жильцы пришли к нам на приём, где мы поднимем документы по границам земельных участков многоквартирных домов, - говорит Александр Боянжу, заместитель начальника администрации Октябрьского округа г. Мурманска. - На основании этого будем принимать решение.

Что же касается работы управляющей компании, предписаний ей было вынесено много. Уборку контейнерной площадки и вывоз крупногабаритного мусора начали только по приезду комиссии. Судя по спешной работе дворников и обилию отходов вокруг баков, чистят здесь редко. Подтверждают это и горожане. На стенах граффити, борьбу с которыми управленцы тоже не ведут. А ведь, скоро рядом с этими домами пройдёт шествие в честь Дня Победы. К подготовке таких объектов сейчас особое внимание.

- В первую очередь, это контейнерная площадка, которую необходимо чистить не тогда, когда приезжает администрация, а периодически, - говорит Александр Боянжу, заместитель начальника администрации Октябрьского округа г. Мурманска. - Необходимо убрать мусор с придомовой территории, убрать граффити, убрать с фасадов домов несанкционированные надписи и полностью привести в порядок дома. Здесь есть нарушения.

Представители администрации округа поблагодарили жителей за активность. Сообщили, что держат эту территорию на особом контроле, и будут следить за исполнением вынесенных предписаний.