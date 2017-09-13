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День за днём с «Арктик-ТВ»13.09.17 19:30

Вандалы портят площадки отдыха Мурманска

Как бы ни старались городские власти защитить благоустроенные парки и скверы, находятся «умельцы», которые умудряются разбить светильники или разломать детские площадки. Например, в «Солнечном сквере» на улице Марата вандалы уничтожили пять фонарей.

Сквер на улице Марата у небольшого озера - хорошее место для отдыха. Он находится в 100 метрах от проспекта Кирова, но снующих по оживленной магистрали машин отсюда почти и не слышно. В центре небольшого парка находится детская площадка, даже в середине рабочего  дня на которой  играют и гуляют северяне с малышами. Идиллию портит только тот факт, что вот уже не первый раз неизвестные вандалы разбивают светильники на фонарных столбах. 

- Как бороться с теми, кто бьёт светильники, ломает площадку?  - задаётся вопросом и сразу же отвечает Екатерина Овсянникова, мурманчанка, проживающая в этом микрорайоне. – Увидел, делать замечание! Но оно вряд ли повлияет. Надо их сразу наказывать, привлекать к ответственности, взять за ушко и повести куда надо.

Камеры, которых по городу установлено около 120, тоже не  панацея, они периодически выходят из строя из-за перепадов температур. Да и поймать злоумышленников, даже имея видеозапись,  не так-то просто. Под горячую руку обозлившихся на ни в чём неповинные опоры освещения  в «Солнечном сквере» попали 5 ламп, каждая из которых стоит немалых денег. При этом, какой бы антивандальной защитой они не обладали украшения или элементы игровых площадок, всё равно находятся силачи, способные погнуть  или разбить даже самый крепкий материал. 

- Чтобы мы не установили в городе, всегда есть возможность это испортить. У нас и на южном въезде, на одной из стел с орденами, оборотную сторону конструкции разрисовали красками. Сейчас думаем, как её красиво закрасить, - рассказал Александр Накай, директор ММАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Нет от таких действий защиты, чтобы сохранить всё на века. Это зависит от людей.

Уже сейчас профильное муниципальное учреждение начинает подготовку к зиме. Рабочие будут убирать опавшие листья, подвязывать высаженные летом деревья. А после дня города, 4 октября, специалисты выключат фонтаны и приступят к консервации устройств  на время холодов. Осенью  организация начинает ремонт иллюминации и световых конструкций, которые украшают Мурманск во время полярной ночи.

 

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