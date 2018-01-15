Вандалы повредили даже мурманскую треску!

Праздники позади, но новогодние световые конструкции: шары, эльфийские ёлки и гирлянды ещё будут радовать жителей и гостей города до конца января. К сожалению, некоторые украшения пострадали от действий вандалов.

Во время праздников горожане фотографировались, некоторые взбирались на декоративные конструкции, что приводило к обрывам светодиодных гирлянды. Ещё до новогодних каникул в сквере у озера Глубокое неизвестные испортили световую фигуру снеговика, которую пришлось демонтировать. У главной городской ёлки были повреждены гирлянды на инсталляциях «Времена года». Специалистам удалось исправить испорченные элементы. Пострадал от действий хулиганов и памятник треске, который украшает территорию центрального сквера города.

- Плавник оторвали. Его, слава богу, мы нашли, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Дворники, которые убирали территорию, нашли плавник в снегу. Будем восстанавливать фигурку трески.